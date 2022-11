Ucraina, a Kherson 30 bombardamenti russi in un giorno: gli aggiornamenti

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 16.35

Preroll

«Gli occupanti russi hanno bombardato il territorio della regione di Kherson 30 volte» in un giorno. Lo riferisce su Telegram Yaroslav Yanushevych, governatore della regione di Kherson, in Ucraina. Nella giornata di ieri, i russi hanno attaccato le aree residenziali della cittadina recentemente liberata, colpendo edifici privati e appartamenti. Una persona è stata uccisa, mentre due sono rimaste ferite. Attaccati anche i villaggi di Bilozerka, Pryozerne, Komyshany, Stepanivka, Mykilske, Chornobaivka, Tokarivka, Zelenivka, Prydniprovske, Stanislav. Le bombe russe sono cadute anche sul distretto di Beryslav, fa sapere Yanushevych.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Un bambino di 10 anni è stato ferito e ricoverato in ospedale dopo i bombardamenti russi sulla città di Chornobayivka nella regione di Kherson, ha detto la polizia.

Middle placement Mobile

Centinaia di ucraini stanno fuggendo dalla città solo due settimane dopo la sua riconquista dalle forze di occupazione russe. I bombardamenti di Mosca hanno ucciso almeno 32 civili da quando le sue forze hanno lasciato la città il 9 novembre.

Dynamic 1

Nel suo ultimo aggiornamento pubblicato ieri sera, il think tank statunitense Institute for the Study of War (Isw) ha affermato che le truppe russe stanno scavando trincee e rafforzando le loro posizioni in preparazione di una possibile controffensiva ucraina nella parte orientale di Kherson.