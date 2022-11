Zelensky: "Sappiamo che la Russia prepara altri attacchi e finché avranno missili..."

globalist Modifica articolo

27 Novembre 2022 - 22.54

Guerra in Ucraina, senza sosta. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che la prossima settimana potrebbe essere difficile come quella appena passata, soprattutto perché i russi si preparano a nuovi attacchi. «Sappiamo che i terroristi stanno preparando nuovi attacchi, lo sappiamo per certo. E finché avranno missili, non si calmeranno…», ha detto Zelensky nel suo discorso alla popolazione ucraina, come riporta Ukrainska Pravda.

«La settimana che inizia può essere altrettanto impegnativa di quella che sta per concludersi. Le nostre Forze di Difesa si stanno preparando. Il nostro intero stato si sta preparando. Stiamo lavorando su tutti gli scenari, anche con i nostri partner», ha detto ancora Zelensky.

Il presidente ha poi esortato gli ucraini a prestare attenzione agli allarmi sui raid aerei e anche ad aiutare altre persone quando possibile. Zelensky a anche affermato che al momento, nella maggior parte delle regioni dell’Ucraina, sono in vigore solo programmi di stabilizzazione degli arresti dei sistemi energetici. «La situazione è controllata dagli ingegneri», ha spiegato Zelensky, aggiungendo che la situazione al fronte rimane «molto difficile», soprattutto nella regione di Donetsk.