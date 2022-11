Lo Zar è a terra: "Dopo la liberazione di Kherson, Putin teme per la sua vita"

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 10.11

La ritirata delle forze russe da Kherson ha rappresentato un duro colpo psicologico per il presidente Vladimir Putin, che ora «teme per la sua vita». Lo ha dichiarato al quotidiano britannico «The Times» Oleksiy Arestovich, uno tra i principali consiglieri militari del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Secondo Arestovich, l’abbandono dell’unica capitale regionale conquistata dalla Russia dall’inizio del conflitto in Ucraina, lo scorso febbraio, ha gettato «nello sconforto e nella disperazione» i sostenitori della «linea dura» a Mosca, inclusi diversi conduttori televisivi. «Putin ha molta paura, perché non esiste perdono in Russia per uno zar che perde le guerre», ha dichiarato il consigliere ucraino.

«Ora sta lottando per la sua vita. Se perderà la guerra, almeno nella mente dei russi, significherà la fine, e la sua fine come figura politica», ha aggiunto Arestovich.