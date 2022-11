Ucraina, Kherson: il video del soldato violinista fa il giro del mondo

globalist Modifica articolo

22 Novembre 2022 - 16.00

A Kherson, la città liberata dagli ucraina, il caso di un soldato violinista ha attirato le attenzioni di mezzo mondo, con i video dell’esibizione di Moisey Bondarenko diventati virali in pochissimo tempo. La musica, per spezzare con leggerezza il rumore degli spari e delle bombe e donare un momento di serenità alla popolazione oppressa dall’invasione russa.

Bondarenko attualmente presta servizio nell’esercito ucraino e dopo aver abbandonato momentaneamente il fucile imbraccia il violino, per concedere qualche minuto di sollievo a donne e bambini. Negli ultimi video diffusi, il musicista si esibisce al centro di Kherson, dopo la fine dell’occupazione della città. La clip, rilanciata anche da Sky News, mostra la folla riunita attorno a Bondarenko mentre con violino e mimetica, suona per loro in Piazza della Libertà.

Su Twitter si trovano molti video del violinista ucraino mentre suona al fronte, tra le macerie degli edifici distrutti dalle bombe, nei bunker. All’inizio di quest’anno, il musicista, che in precedenza viveva a Kiev ed era in un’orchestra quando è scoppiata la guerra, è stato filmato mentre sollevava lo spirito dei suoi commilitoni suonando per loro in un bunker a Odessa. In quell’occasione, raccontò a Zenger News di essere stato ispirato ad arruolarsi nell’esercito «da Alexander Yarmak, un musicista ucraino e padre di famiglia che si è offerto volontario per la guerra nei primissimi giorni senza alcuna esitazione».

«Questo è un momento storico, questa è la cosa più utile che posso fare, la sensazione più bella è quando ti senti realizzato, necessario», ha aggiunto. «Certo, non ho mai tenuto in mano una mitragliatrice ed è molto spaventoso, ma se capisci questo, allora starai bene».