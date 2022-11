Ucraina, Gerashchenko: "Mosca sta preparando una nuova mobilitazione"

globalist Modifica articolo

Anton Gerashchenko, consigliere del ministero ucraino dell’Interno, afferma che la Russia si sta preparando a mobilitare a gennaio fino a 700mila riservisti. «La Russia si prepara ad una seconda ondata di mobilitazione in gennaio – ha scritto su twitter. Il piano è di richiamare 500.000- 700.000 uomini. I 300mila già mobilitati sono già morti/feriti/demoralizzati. I russi cominciando ad essere silenziosamente scontenti delle autorità, non riescono a capire le perdite nel tanto lodato esercito».

Il tweet arriva dopo che il portavoce russo Dmitry Peskov ha detto ieri che il Cremlino non sta discutendo al momento di una nuova mobilitazione. Il portavoce del Cremlino ha però aggiunto di non poter parlare anche per il ministero della Difesa.