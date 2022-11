L'Onu: 6.595 civili ucraini uccisi dall'inizio della guerra. Ma sono molti di più

globalist Modifica articolo

22 Novembre 2022 - 11.34

Preroll

Guerra in Ucraina e strage quotidiana. Sono almeno 6.595 civili ucraini sono stati uccisi e altri 10.189 civili sono rimasti feriti dall’inizio della guerra. Lo lo ha reso noto l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (Unhcr), come riporta Unian.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, la causa della maggior parte dei casi registrati di morte o ferimento di civili è stata l’uso di ordigni esplosivi con un’ampia zona di impatto: bombardamenti di artiglieria pesante e sistemi di missili a lancio multiplo, oltre agli attacchi missilistici e aerei. Tra i morti si contano 2.575 uomini, 1.767 donne, 172 ragazze e 206 ragazzi, oltre a 37 bambini e 1.838 adulti, di cui non è stato possibile stabilire il sesso.

Middle placement Mobile

Dall’inizio di novembre si sono registrate 400 vittime civili: 95 morti e 305 feriti. La maggior parte dei decessi è stata registrata nelle regioni di Donetsk e Luhansk: 3.939 persone.

Dynamic 1

L’Onu ha osservato che il numero reale di vittime potrebbe essere più alto, perché le informazioni dai luoghi delle ostilità vengono ricevute con ritardo. In particolare i dati non ancora accertati riguardano Mariupol, Izyum, Lysychansk, Popasna e Severodonetsk, dove si segnalano numerose vittime tra la popolazione civile.