Russia, il sindaco di una città siberiana si dimette per andare a combattere in Ucraina

21 Novembre 2022 - 17.13

Guerra in Ucraina e voglia di combattere. Il sindaco della città siberiana di Chita, Alexander Sapozhnikov, ha annunciato le sue dimissioni per andare a combattere come volontario in Ucraina.

«Cari abitanti di Chita! ho preso la decisione di andare nel luogo dove c’è più bisogno di me, la zona dell’operazione militare speciale. Come cittadini, con una esperienza da parà, non posso rimanere a margine della fatale battaglia della Madrepatria per il suo diritto al futuro, che abbiamo ereditato dai nostri antenati. Il mio dovere è difendere il paese», ha scritto Sapozhnikov su Telegram, secondo quanto riporta il sito indipendente russo Meduza.

Secondo i media locali, Sapozhnikov partirà per l’Ucraina il 23 novembre. Era diventato sindaco nel novembre 2019.