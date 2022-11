La Germania offre alla Polonia il sistema Patriot dopo l'incidente missile

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 10.14

La Germania ha offerto a Varsavia il sistema di difesa missilistica Patriot per aiutarla a proteggere il suo spazio aereo dopo che un missile è caduto in Polonia la scorsa settimana. Lo ha reso noto il ministro della Difesa tedesco Kristine Lambrecht, precisando di aver «offerto alla Polonia il supporto per garantire la sicurezza dello spazio aereo, con i nostri caccia Eurofighter e i sistemi di difesa aerea Patriot».

Il governo tedesco aveva già annunciato di voler fornire Varsavia di caccia Eurofighter per pattugliare lo spazio aereo polacco dopo l’incidente nel villaggio polacco di Przewodów vicino al confine con l’Ucraina, dove due persone sono state uccise la scorsa settimana a causa della caduta di un missile.

«Le forze russe hanno lanciato quasi 400 attacchi d’artiglieria domenica nell’est dell’Ucraina». Lo Volodymyr Zelensky nel suo discorso seralem aggiungendo che «le battaglie più feroci si sono svolte nella regione di Donetsk. Sebbene oggi ci siano meno attacchi a causa del peggioramento del tempo, il numero di occasioni di bombardamento russo rimane, purtroppo, estremamente elevato».

La Russia ha spostato le truppe per rafforzare le posizioni nelle regioni orientali di Donetsk e Luhansk, dopo il ritiro dalla città meridionale di Kherson. Riferendosi alle posizioni ucraine nel sud, il presidente ucraino ha affermato che le forze di Kiev «stanno tenendo la linea, distruggendo in modo coerente e molto calcolato il potenziale degli occupanti».