Mosca annuncia: Russia e Usa si incontreranno al Cairo il 29 novembre per il trattato sul nucleare

17 Novembre 2022 - 14.39

Inviati russi e americani si incontreranno dal 29 novembre al 6 dicembre al Cairo nell’ambito della commissione bilaterale che sovrindente all’applicazione del trattato New Start sulla riduzione degli arsenali nucleari.

Lo ha annunciato il vice ministro degli Esteri di Mosca Serghei Ryabkov in un’intervista televisiva ripresa dall’agenzia Tass.

Intanto Mosca… Le sofferenze dei civili e i black out sono la “conseguenza” del rifiuto di Kiev di negoziare.

Lo afferma il Cremlino nel giorno in cui raid russi hanno colpito impianti di produzione di gas e dopo gli attacchi degli ultimi giorni a centrali energetiche che stanno provocando black out in quasi tutto il paese.