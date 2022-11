Missili in Polonia, Blinken: "La Russia è responsabile dell'incidente"

globalist Modifica articolo

17 Novembre 2022 - 16.55

Per il missile caduto in Polonia, il Segretario di Stato americano Antony Blinken sostiene che la Russia è in ultima analisi responsabili per il “tragico incidente”. Blinken, parlando ai giornalisti a margine del vertice Apec, ha spiegato di aver parlato con la controparte ucraina sulle indagini in corso in merito all’esplosione, ma ha aggiunto: “Qualunque sia la conclusione finale, sappiamo già che la parte responsabile in ultima analisi per questo tragico incidente è la Russia”.

