Kiev annuncia la liberazione di un villaggio nella regione di Luhansk

16 Novembre 2022 - 16.43

L’esercito ucraino ha liberato il villaggio di Makiyivka, nella regione di Luhansk. Lo ha riferito il ministero della Difesa ucraino, che ha mostrato un video dell’insediamento liberato dalle truppe russe, come riporta Unian.

«Il villaggio di Makiyivka, nella regione di Luhansk, è sotto il controllo dell’Ucraina! Non una sola casa sopravvissuta, distruzione e morte sono le conseguenze della `pace russa´ che ha regnato qui per 8 mesi», si legge in un messaggio su Facebook del ministero della Difesa ucraino.