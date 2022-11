Putin ordina un bombardamento criminale sull'Ucraina: 72 missili su obiettivi civili

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 16.31

Putin reagisce con rabbia alle richieste ucraine di pace giusta – ossia la restituzione dei territori occupati e il risarcimento dei danni – e lo fa nel modo più vigliacco possibile, ossia bombardando le città e obiettivi civili

Circa 70 missili sono stati lanciati oggi pomeriggio sull’Ucraina. Lo ha denunciato il consigliere del ministero della Difesa ucraino Yuriy Sakioggia di missili

Interruzioni di corrente in diverse regioni dell’Ucraina

Diverse regioni dell’Ucraina hanno subito interruzioni alle reti elettriche dopo i nuovi raid russi.

A Leopoli sono state colpite “infrastrutture energetiche critiche” con interruzione dell’elettricitàe del segnale per la telefonia mobile, ha reso noto su Telegram il governatore Maksym Kozytskyi.

Di danni alle “infrastrutture critiche” ha parlato anche il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov. “Al momento non ci sono informazioni sulle vittime. A causa dei danni alla struttura, ci sono problemi con l’alimentazione elettrica. Interrotto il trasporto elettrico a terra, la metropolitana”.

A Kiev 4 missili e un morto

A causa degli attacchi russi almeno la metà dei cittadini è rimasta senza elettricità per black out di emergenza. Lo rende noto il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko su Telegram. Il black out «è un passaggio necessario per bilanciare il sistema di alimentazione ed evitare guasti alle apparecchiature», ha riferito il sindaco.