Al G20 l'atteso incontro Lavrov-Guterres sull'accordo sul grano

15 Novembre 2022 - 14.52

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha tenuto un lungo incontro a margine del G20 di Bali con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov per discutere dell’accordo per l’export del grano dai porti ucraini. Lo ha affermato la portavoce delle Nazioni Unite Florencia Soto Nino. L’accordo sul grano, che ha consentito all’Ucraina di riprendere le esportazioni dai porti che erano stati bloccati a causa della guerra, è in scadenza il 19 novembre.

Intanto i dipendenti dell’amministrazione militare di Novaya Kakhovka, nella regione ucraina del Kherson ancora occupata dai russi, hanno lasciato la città. Lo riporta la Tass, citando il servizio stampa dell’amministrazione. «Novaya Kakhovka è finita sotto il fuoco diretto di artiglieria di grosso calibro e mortai delle forze armate ucraine. Il fuoco indiscriminato dalla riva sinistra del Dnepr ha reso pericolosa la vita in città», ha riferito l’ammiistrazione su Telegram, «anche i dipendenti dell’amministrazione militare di Nova Kakhovka, le istituzioni statali e municipali hanno lasciato la città e sono stati trasferiti in luoghi sicuri nella regione». «Ma questo non significa che Novaya Kakhovka, Tavriysk e tutti gli altri insediamenti siano stati abbandonati. I servizi pubblici e i servizi che assicurano il funzionamento dei sistemi di alimentazione elettrica e idrica stanno lavorando dovere», assicura l’amministrazione militare filo-russa.