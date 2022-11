Zelensky da Kherson: "Siamo pronti per la pace". Ma il Cremlino: "Kherson è ancora russa"

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 14.34

Il presidente ucraino a definito il ritiro russo da Kherson come “l’inizio della fine della guerra”, durante la sua visita. Lo riferisce l’Ap sul proprio sito web. Il capo di Stato ha trascorso trenta minuti in visita nel capoluogo. “Stiamo andando avanti”, ha detto Zelensky, citato da Reuters sul suo portale web, rivolgendosi alle truppe davanti all’edificio dell’amministrazione nella piazza principale. “Siamo pronti per la pace, la pace per tutto il nostro Paese”.

L’Ucraina ha pagato “una alto prezzo” per riprendersi Kherson, ha detto Zelensky.

“E’ impossibile uccidere l’Ucraina”, ha aggiunto il presidente ucraino. Questa mattina ha pubblicato su Telegram alcune foto della sua visita, accompagnate dal semplice messaggio ‘Kherson-Ucraina’, in inglese e in ucraino. Secondo un video pubblicato su Twitter dal capo di stato maggiore della presidenza ucraina, Andriï Yermak, Zelensky ha cantato, con la mano sul cuore, davanti ai soldati e agli abitanti della città, mentre veniva issata la bandiera blu e gialla davanti all’edificio dell’amministrazione regionale.

“La Russia non è nella posizione di dettare i suoi termini” per avviare negoziati per la fine della guerra“, ha dichiarato su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, citato da Ukrinform. “La formula di pace dell’Ucraina rimane invariata: fine immediata della guerra, ritiro di tutte le truppe russe, ripristino dell’integrità territoriale ucraina, risarcimento dei danni inflitti e garanzie effettive di non ripetizione dell’aggressione. In altre condizioni, il raggiungimento di una pace sostenibile sarà impossibile”, ha affermato il portavoce.

La Russia considera “inaccettabile” la condizione dell’Ucraina che le truppe di Mosca si ritirino dal Paese per avviare negoziati. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri ed ex ambasciatore russo presso la Nato Alexander Grushko, citato dall’agenzia Interfax. E ribadiscono: “Kherson è ancora russa”.