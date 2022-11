Dalla Germania altro schiaffo a Meloni: "Le Ong salvano vite e meritano riconoscenza"

globalist Modifica articolo

13 Novembre 2022 - 15.44

Dalla Francia uno schiatto diplomatico, dalla Germania uno schiaffo morale visto che Berlino non ritiene che chi salva vite sia un criminale come l’estrema destra al potere in Italia vale far credere.

«Nel 2022 sono già oltre 1.300 le persone morte o disperse nel Mediterraneo. Un 12% dei sopravvissuti sono stati salvati dalle ong. Loro salvano vite laddove l’aiuto da parte degli Stati manca. Il loro impegno umanitario merita la nostra riconoscenza e il nostro appoggio».

Così su Twitter l‘ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling.