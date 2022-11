Kiev: "Dopo la liberazione di Kherson continueremo fino alla liberazione dell'Ucraina"

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 22.09

Guerra in Ucraina, la battaglia continua Dopo la liberazione di Kherson, l’Ucraina non intendere rallentare la guerra di fronte all’arrivo dell’inverno, ma andrà avanti per la liberazione dell’intero paese. Lo afferma Oleksii Danilov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino.

«Non congeleremo nulla… Dobbiamo liberare la nostra terra malgrado il meteo e la stagione. Non possiamo perdere una sola tappa, la nostra gente è lì, e vediamo come soffre.. L’obiettivo del Presidente è liberare tutti i nostri territori», ha detto, citato da Ukrainska pravda.