Biden spiega: "A Kiev non abbiamo dato assegni in bianco, molte cose che voleva gliele abbiamo negate"

10 Novembre 2022 - 09.58

“All’Ucraina non abbiamo dato assegni in bianco. Ci sono molte cose che l’Ucraina vuole e che non abbiamo fatto”. Lo ha chiarito il presidente Joe Biden, convinto che gli aiuti a Kiev continueranno, anche se dovesse cambiare la maggioranza al Congresso.

“Trovo interessante che abbiano aspettato fino a dopo le elezioni per fare quella valutazione”, ha poi risposto in conferenza stampa alla domanda sull’annuncio del ritiro russo da Kherson. “Mi è stato detto che Vladimir Putin probabilmente non sarà al G20” di Bali del 15 e 16 novembre prossimi, ha aggiunto, precisando che al vertice, al quale “ci saranno altri leader, ci sarà possibilità di discutere dei prossimi passi necessari alla pace” in Ucraina.