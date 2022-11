Al via il voto di Midterm 2022, Biden: "Appuntamento chiave per il futuro"

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 10.01

“E’ una delle elezioni più importanti”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si esprime così in Maryland nell’ultimo comizio prima delle elezioni di midterm 2022 in programma oggi negli Usa. Il voto, che rinnoverà la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato, secondo Biden è destinato a definire in maniera determinante il futuro: “Le nostre vite saranno plasmate da ciò che accade dall’anno prossimo fino ai prossimi 3 anni”, le parole del numero 1 della Casa Bianca nell’evento alla Bowie State University. Biden ha speso parole per il candidato democratico Wes Moore: “Un veterano, sarà un grande governatore del Maryland”. “Qui nel Maryland -ha aggiunto rivolgendosi alla folla- avete grandi persone per cui votare. Confermatele, avete bisogno di loro”.

La Cnn riferisce che il discorso del presidente è stato interrotto in 4 occasioni da isolate proteste e contestazioni. “Lasciatelo cantare”, ha detto Biden riferendosi al coro presumibilmente intonato da una persona. “Non saltare, sembri abbastanza pazzo da saltare”, ha aggiunto il presidente rivolgendosi successivamente ad una persona che, seduta nel settore superiore degli spalti del palazzetto dello sport, urlava frasi poco comprensibili. A riportare il comizio sui binari ordinari ha provveduto la folla, intonando ripetutamente il coro ‘we love Joe’.