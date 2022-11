Problemi per Putin: l'esercito russo sta perdendo circa 40 veicoli corazzati al giorno

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 11.00

L’esercito russo sta perdendo circa 40 veicoli corazzati al giorno in Ucraina, che è «più o meno equivalente all’equipaggiamento di un battaglione». Lo ha scritto su Twitter l’intelligence del Ministero della Difesa britannico in relazione al report quotidiano sulla situazione in Ucraina. «Le unità corazzate e l’artiglieria sono al centro del sistema di guerra della Russia», si legge nel rapporto. Nelle ultime settimane, la Russia ha acquisito almeno 100 carri armati e veicoli da combattimento di fanteria aggiuntivi dalla Bielorussia, tuttavia, secondo il Ministero, le truppe russe sono deluse di dover prestare servizio in vecchi veicoli da combattimento, che descrivono come «lattine di alluminio».

Le forze di Mosca in Ucraina «stanno lottando in parte a causa delle difficoltà nel reperire munizioni di artiglieria e sufficienti veicoli corazzati sostitutivi riparabili», ha aggiunto l’intelligence britannica.