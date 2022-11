Biden sulle elezioni di 'Midterm' mette in guardia gli americani: "E' in gioco la democrazia"

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 12.02

Il presidente Joe Biden ha ribadito il messaggio che alle elezioni di midterm è in gioco la democrazia. “Voglio essere molto chiaro – ha detto, parlando a un evento democratico – non riguarda me, riguarda tutti noi. Riguarda ciò che costituisce l’America, riguarda la nostra democrazia. Perché le democrazie sono più di una forma di governo”.

“E’ un modo di essere – ha aggiunto – un modo di vedere il mondo, un modo che definisce chi siamo, ciò in cui crediamo, perché facciamo ciò che facciamo. La democrazia è il fondamento. Noi dobbiamo scavare in noi stessi e riconoscere che non dobbiamo dare più per scontata la democrazia. E’ imperfetta. Lo è sempre stata. Ma siamo tutti chiamati a difenderla, adesso”. Biden ha puntato il dito sui Repubblicani: “Si stima – ha dichiarato – che ci siano più di trecento negazionisti delle elezioni in corsa quest’anno in tutti gli Stati Uniti. Non possiamo ignorare l’impatto che questo può avere sul nostro Paese. E’ dannoso. E’ corrosivo e distruttivo”. Il Presidente statunitense poi ha ribadito che “l’America deve opporsi alla violenza politica e all’intimidazione degli elettori”.

Questa – ha ribadito il Presidente – sarà la “prima elezione nazionale dagli eventi del 6 gennaio, quando la folla armata e inferocita ha preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti. Vorrei poter dire che l’assalto alla nostra democrazia è terminato quel giorno. Ma non posso“, ha aggiunto.

Biden ha messo in guardia dal rischio che il rifiuto dei candidati repubblicani a riconoscere il risultato elettorale di martedì prossimo, possa portare “l’America nel caos“. E aggiunge: “Ci sono candidati in corsa a ogni livello che non accetteranno il risultato delle elezioni. Quella è la strada che conduce l’America al caos”. “E’ senza precedenti – ha aggiunto Biden – E’ Illegale. Ed è anti-americano. L’ho già detto in precedenza, non potete amare il vostro Paese solo quando vincete”.

A cinque giorni dal voto si intensifica il programma elettorale di Biden per motivare i democratici ad andare alle urne. In mattinata il presidente degli Stati Uniti volerà in New Mexico dove è atteso da un discorso sul debito studentesco. Nel primo pomeriggio farà campagna elettorale per il Partito democratico. Poi Biden si trasferirà a San Diego, in California, dove parteciperà a un evento elettorale del candidato al Congresso Mike Levin.