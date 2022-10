Medvedev: "Riconoscete le annessioni della Russia e si risolverà il problema energetico"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022 - 17.24

Preroll

Un idiota guerrafondaio che continua con le provocazioni. Il percorso verso la stabilità dell’approvvigionamento energetico «richiede la necessità di riconoscere la legittimità delle richieste della Russia nel quadro dell’operazione militare speciale e dei suoi risultati, rispecchiati nella nostra Costituzione. E poi la luce migliorerà».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha scritto su Telegram il vice capo del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, riferendosi alle annessioni russe delle regioni ucraine. «L’acquisto da parte del regime di Kiev di elettricità in Slovacchia comporterà un ulteriore aumento dei prezzi dell’energia sia per gli europei che per gli ucraini, ma non darà la stabilità auspicata nel funzionamento del sistema energetico ucraino», ha scritto ancora Medvedev.

Middle placement Mobile

La replica del consigliere presidenziale di Kiev Mykhailo Podoliak

Dynamic 1

Il consigliere presidenziale di Kiev Mykhailo Podoliak, ha replicato alle affermazioni del vice capo del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che oggi ha dichiarato che la situazione dell’approvvigionamento energetico in Ucraina migliorerà se Kiev riconoscerà le richieste della Russia, avanzate nell’ambito dell’operazione militare speciale e dei risultati dei referendum nelle regioni che Mosca si è annessa.

«Fantastico. Il Cremlino ha dichiarato direttamente attraverso Medvedev: che distruggeranno il sistema energetico ucraino e che terrorizzeranno milioni di persone fino a quando l’Ucraina non accetterà di arrendersi – ha scritto Podoliak su Twitter -. In effetti, è una confessione ufficiale di terrorismo a livello statale. Che tipo di negoziazioni possono essere considerate qui? Con chi?