Bombe russe colpiscono le linee elettriche a Nikopol, uccisi 4 civili nel Donetsk

28 Ottobre 2022 - 09.34

Quattro civili sono stati uccisi e nove sono rimasti feriti nei bombardamenti russi delle ultime 24 ore nella regione ucraina di Donetsk, lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko, come riferisce Ukrinform.

Bombardamenti russi sulla città di orientale di Nikopol, che si trova di fronte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, hanno danneggiato nelle prime ore del mattino le linee elettriche e una dozzina di condomini. I missili hanno colpito anche Nikopolska, Marhanetska e Chervonohryhorivska, nell’oblast di Dnipropetrovsk. Lo riferisce il governatore Valentyn Reznichenko, come riporta il Kyiv Independent.

Nella notte le truppe russe hanno sparato missili S-300 contro la città meridionale di Mykolaiv, in particolare contro la condotta idrica: ci sono distruzioni e danneggiamenti, un civile è rimasto ferito, ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale Vitalii Kim su Telegram, riportato da Ukrinform.

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha confermato con un messaggio su Telegram che una sua unità è finita nei giorni scorsi sotto il fuoco dell’artiglieria ucraina nella regione meridionale di Kherson, riportando vittime e feriti: “Ventitré soldati sono stati uccisi e 58 feriti. Di questi, quattro sono rimasti gravemente feriti. Sì, ci sono state grandi perdite da parte nostra durante la notte, ma i ceceni stanno partecipando alla jihad. E se sono destinati a cadere in una guerra santa, è un onore e una grande gioia per ogni vero musulmano. Tutti sogniamo di morire sulla via di Allah”, ha scritto.

Dall’inizio dell’invasione la Federazione Russa ha effettuato 4.500 attacchi missilistici sull’Ucraina e più di 8.000 raid aerei. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso video, che è stato registrato per strada vicino al relitto di un drone nemico. Secondo il presidente, 665.000 persone provenienti da 70 diversi Paesi hanno offerto contributi di beneficenza solo sulla piattaforma UNITED24. Lo riporta Unian.

Secondo il governatore in esilio del Lugansk Sergiy Gaidai le forze armate ucraine, sebbene lentamente, stanno avanzando nelle direzioni Svatovsky e Kremensky. “Ci sono stati tentativi da parte delle truppe di occupazione russe di irrompere in Belogorovka, ma non sono riusciti. Tutte le offensive sono state respinte. Per quanto riguarda la direzione di Svatovo-Kremennaya, le forze armate ucraine stanno avanzando”, ha detto Gaidai, citato dall”Uktrainska Pravda. “Poiché non c’è più il fattore sorpresa, gli occupanti hanno avuto il tempo di creare riserve, distruggere ponti e minare il territorio. Ora stanno bombardando tutti gli insediamenti che hanno dovuto lasciare con un fuoco pesante. Il meteo non è affatto favorevole, ci sono piogge”, ha spiegato.