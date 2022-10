Joe Biden non vuole incontrare Putin al G20 in Indonesia, la conferma della Casa Bianca

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 19.14

Joe Biden non vuole incontrare Vladimir Putin, qualora il numero 1 del Cremlino dovesse partecipare al prossimo G20 in Indonesia.

«Il presidente ha detto che non ha intenzione di sedersi con Vladimir Putin, ed questo il punto in cui ci troviamo oggi». Così il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di un possibile incontro tra i due leader al prossimo vertice del G20 a Bali.

Nelle scorse settimane, Joe Biden ad un’analoga domanda aveva risposto che non intendeva incontrare il presidente russo, aggiungendo che avrebbe potuto valutare la possibilità se per esempio Putin esprimesse l’intenzione di parlare del rilascio di Britnney Griner. «Lo incontrerei, ma dipende», aveva aggiunto.

Parlando della partecipazione di Biden al vertice, che si svolgerà a Bali il 15 e 16 novembre, Kirby ha spiegato che questo sarà l’occasione per rinsaldare alleanze e partnership. «Il presidente è orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in tutto il mondo per rinsaldarle, e credo che si concentrerà su questo», ha spiegato.