Filorussi accusano Kiev: nella notte colpita centrale elettrica in Crimea (come se non dovessero difendersi)

27 Ottobre 2022 - 11.01

Gli Stati Uniti accelerano i piani per aggiornare il dispiegamento di bombe nucleari nelle basi Nato in Europa. Lo riporta Politico, secondo il quali l’arrivo nel Vecchio Continente delle bombe a gravità B61-12, previsto originariamente la prossima primavera, è stato anticipato a dicembre. In un incontro a Kiev avvenuto a inizio mese il direttore della Cia, William Burns, ha visto Zelensky. Gli Usa hanno ribadito il loro sostegno nei confronti dell’Ucraina. Lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa, scambio di accuse tra Roma e Mosca.

La centrale elettrica della Crimea è stata colpita nella notte da un attacco con droni. Lo hanno reso noto le autorità filorusse.

Attacchi russi nella notte sull’oblast di Kiev e su Zaporizhzhia, secondo le autorità local citate dal Kyiv Independent. Il governatore Oleksiy Kuleba ha riferito che Mosca ha preso di mira una delle comunità della regione della capitale, senza specificare quale ma affermando che secondo le prime informazioni non ci sono vittime. Da Zaporizhzhia invece il sindaco ad interim Anatoly Kurtev ha riferito che le forze russe hanno colpito la città e l’area circostante, provocando un incendio. Al momento non sono disponibili informazioni su vittime e altri danni.