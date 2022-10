La preghiera di Papa Francesco: "Dio ci porti a una pace duratura in Ucraina"

globalist Modifica articolo

26 Ottobre 2022 - 11.24

“Non dimentichiamo di continuare a pregare per la martoriata Ucraina. Che il Signore protegga quella gente e ci porti tutti sulla strada di una pace duratura”, ha detto Papa Francesco all’udienza di oggi.

Giorno 245 dall’inizio della guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto di redigere un documento sulle esigenze dell’operazione militare speciale al Consiglio di coordinamento, istituito una settimana fa presso il governo. Mosca ha accolto positivamente la proposta di includere Papa Francesco e le autorità statunitensi nei colloqui per la soluzione della situazione in Ucraina. Il via libera è arrivato dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Il portavoce si è però anche chiesto perché il presidente francese Emmauel Macron, autore dell’iniziativa, non abbia esortato nessuno a chiamare l’omologo ucraino Volodymir Zelensky.