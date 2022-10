Gualtieri e il videomessaggio per Lula: "Roma tifa per te, porta a termine la tua missione"

globalist Modifica articolo

26 Ottobre 2022 - 17.33

Il ballottaggio tra Lula e Bolsonaro si avvicina, il prossimo 30 ottobre il Brasile sceglierà il suo prossimo presidente. Per supportare il candidato di sinistra, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha inviato un videomessaggio con il quale esprime tutto il sostegno per Lula.

“Mio caro amico Lula, desidero inviarti il mio abbraccio e i miei migliori auguri per le elezioni del prossimo 30 ottobre. Gli anni che hai governato il Brasile sono stati di sviluppo economico e sociale senza precedenti nel Paese: hai dato un contributo fondamentale a un sistema economico internazionale più equo e più attento alle istanze dei Paesi in via di sviluppo”.

“Mio caro amico Lula a Roma facciamo il tifo affinchè tu possa guidare ancora una volta questo grande Paese amato da tutti gli italiani. Con il suo ritorno alla presidenza, il popolo brasiliano riprenderà il cammino della giustizia sociale nello sviluppo del riscatto che tanto merita. Forza Lula, il 30 ottobre devi vincere e portare a termine la tua storica missione per un Brasile più prospero, più unito, più giusto», conclude Gualtieri.

Lula, pubblicando su Twitter il videomessaggio di Gualtieri, scrive: «Apprezzo il sostegno del sindaco di Roma e mio amico, Roberto Gualtieri. Torniamo a costruire un governo ancora migliore per il popolo brasiliano».