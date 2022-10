Ucraina, ecco quanto costerà la ricostruzione: la cifra astronomica e un lavoro di almeno 15 anni

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 16.00

Il governo ucraino ha preventivato una ricostruzione che potrebbe durare fino a 15 anni e una spesa di circa 350 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il ministro ucraino per lo sviluppo delle comunità e dei territori, Oleksiy Chernyshov, intervenendo in videoconferenza alla sessione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. «Per il piano di ricostruzione dell’Ucraina, che potrà durare anche 15 anni, occorreranno 349 bilioni di dollari».

«Solo per ricostruire le infrastrutture basiche occorreranno uno o due anni», ha precisato Chernyshov, aggiungendo che sinora sono stati distrutti oltre 50mila edifici. «Ma ora la priorità deve essere la sopravvivenza e per questo occorrono 3,4 bilioni di dollari», ha detto il ministro, aggiungendo che l’Ucraina ha bisogno di 25 mila generatori di vario tipo, di 300mila termosifoni elettrici, ma anche di migliaia di stazioni mobili per la depurazione dell’acqua.