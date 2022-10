Brasile, l'ex presidente Sarney: "Voto Lula perché lui è la democrazia e Bolsonaro l'autocrazia"

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 18.21

L’ex presidente José Sarney (1985-1990) ha dichiarato che voterà per Lula al ballottaggio delle elezioni presidenziali brasiliane di domenica prossima.

Sarney, il primo presidente dopo il ripristino della democrazia, ha detto che il Brasile sceglierà tra l’«autocrazia» che secondo lui è rappresentata dal presidente uscente Jair Bolsonaro e l’opzione «democratica» di Lula.

«Domenica prossima l’elettore deciderà se votare per la fine della democrazia o per la sua restaurazione. Questo voto non è per quattro anni di governo. È un voto per il destino del Brasile», ha scritto Sarney sul suo sito ufficiale.

Per Sarney «il voto per Bolsonaro è un voto contro le istituzioni, che si tradurrà in anni di autocrazia, un regime di forza, costruito su bugie sistematiche e abuso di potere».