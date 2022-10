Kiev avverte: "Se la Russia non lascia l'Ucraina sarà un secolo di conflitti"

globalist Modifica articolo

23 Ottobre 2022

Parole categoriche dalle quali traspare che l’Ucraina non accetta il dato di fatto dell’invasione di parte del suo paese ma vuole ripristinare la legalità internazionale.

«Ricordando le basi. 1. La Federazione russa ha invaso un paese sovrano. 2. La Federazione russa lancia missili sulle città. 3. La La Federazione russa distrugge gli impianti energetici per congelare milioni di persone. Altri tiranni stanno guardando. L’unico modo per porre fine alla guerra è costringere la Russia a lasciare l’Ucraina. Altrimenti, il 21° secolo sarà un’era di sanguinosi conflitti».

Così su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ripristinata l’energia elettrica in molte aree dell’Ucraina

La fornitura di energia elettrica è stata ripristinata in alcune aree dove era stata interrotta sabato dopo una serie di attacchi russi alle infrastrutture energetiche. Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy. Più di dieci missili hanno colpito infrastrutture energetiche in tutta l’Ucraina nel corso della giornata, causando diffusi blackout. Nel suo discorso notturno, Zelenskiy ha affermato che le forniture di elettricità sono state in parte ripristinate nella regione meridionale di Odessa e nelle regioni occidentali di Khmelnytsky e Rivne. «Ci sono notizie positive anche da altre regioni», ha detto il presidente. «Ma in molte città, in molti distretti, i lavori di recupero sono ancora in corso. Stiamo cercando di restituire l’elettricità alle persone il prima possibile», ha aggiunto.