La Cina si preoccupa solo per i suoi: "Situazione grave in Ucraina, i cinesi presenti tornino a casa"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 09.40

Preroll

La Cina ha rinnovato l’appello ai suoi cittadini presenti in Ucraina ad aumentare le protezioni, contattare l’Ambasciata cinese ed evacuare il Paese, a fronte del deterioramento delle condizioni di sicurezza. L’appello è stato pronunciato dal vice ministro degli Esteri, Ma Zhaoxu, nel corso di una conferenza stampa a margine del ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, che si tiene in questi giorni a Pechino. “La madrepatria non rinuncerà a nessuno dei suoi cittadini”, ha scandito il vice ministro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Vi riporteremo a casa”. Il ministero degli Esteri e l’Ambasciata cinese in Ucraina avevano già emesso un primo avviso ai connazionali per l’evacuazione del Paese sabato scorso definendo “grave” la situazione della sicurezza nel Paese.