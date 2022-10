Catturato finalmente in California il "serial killer dei senzatetto"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 10.15

C’è un sospetto serial killer in California che ha come obiettivo soprattutto persone senza dimora. L’uomo è accusato di avere ucciso tre uomini in sparatorie diverse che hanno scioccato la comunità, secondo quanto riferito dagli inquirenti.

Il camionista Wesley Brownlee, 43 anni, è stato arrestato sabato nella città di Stockton, a circa 80 miglia da San Francisco, con l’accusa di aver ucciso sei uomini e di aver ferito una donna negli ultimi 18 mesi.

La polizia ha affermato che Brownlee aveva nel mirino un’altra possibile vittima al momento dell’arresto. Al momento, le autorità lo hanno accusato di tre omicidi, anche se il procuratore distrettuale, Tori Verber Salazar, ha indicato che sono pronti a contestargli altri delitti.

“Stiamo aspettando l’elaborazione di ulteriori prove che molto probabilmente ci consentiranno l’opportunità di aggiungere tali accuse”, ha spiegato Salazar.

Cinque uomini sono stati uccisi in una zona di Stockton tra l’8 luglio e il 27 settembre, con modalità simili. Un altro uomo è stato ucciso a Oakland, a circa 50 miglia di distanza, l’anno scorso. Inoltre, una donna è sopravvissuta a una sparatoria che si ritiene sia stata opera di Brownlee.

L’età delle vittime varia dai 21 ai 54 anni. Gli investigatori, compreso l’FBI, stanno lavorando per collegare i punti per determinare un possibile movente e per identificare eventuali altri casi di omicidio che potrebbero essere correlati. Molte delle vittime erano senzatetto.