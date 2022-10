Gli Stati Uniti lodano Ankara per lo sforzo diplomatico. La Turchia intanto ammette: "Al momento non ..."

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 14.33

“Al momento non ci sono i prerequisiti” per un incontro in Turchia tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalyn, in un’intervista al canale televisivo turco ‘Haber’ riportata da Ria Novosti.

“I nostri sforzi collettivi sono ora concentrati sul porre fine alla brutale guerra, non provocata, della Russia in Ucraina. La Turchia continua a fornire un prezioso sostegno, migliorando la sicurezza a livello alimentare e incoraggiando il dialogo tra Ucraina e Russia”. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciatore americano ad Ankara Jeffry L. Flake.

“Un altro tipo di attacchi terroristici russi: prendere di mira energia e infrastrutture critiche. Dal 10 ottobre, il 30% delle centrali elettriche ucraine è stato distrutto, causando enormi blackout in tutto il paese. Non c’è più spazio per i negoziati con il regime di Putin”. Lo scrive su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelenskky.