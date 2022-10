Ancora raid, Zelensky: "Siamo sotto il fuoco dei russi che terrorizzano e uccidono i civili"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 09.11

Nuovi raid russi su diverse città dell’Ucraina, con le infrastrutture energetiche di nuovo nel mirino. Secondo il tweet di Anton Gerashchenko, consigliere del Ministero dell’Interno di Kiev, attacchi sono stati registrati questa mattina a Kiev, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv e Zhytomyr. “La Russia continua il terrore e cercare di colpire le infrastrutture energetiche – ha denunciato – Allarme aereo in tutto il Paese, la giornata in Ucraina non inizia con il caffè, ma con le sirene e nei rifugi. Abbiamo bisogno di una difesa aerea moderna”. Secondo le autorità locali, raid ci sono stati anche a Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky.

“L’Ucraina è sotto il fuoco degli occupanti”. Lo denuncia via Telegram Volodymyr Zelensky che, dopo le notizie degli attacchi russi di questa mattina, lancia nuove accuse contro lo “stato terrorista” che sarà “certamente” chiamato a rispondere delle sue azioni dopo l’invasione dell’Ucraina. “Continuano a fare quello che sanno fare meglio, terrorizzare e uccidere i civili – afferma il presidente ucraino – A Mykolaiv il nemico ha distrutto un palazzo con missili S-300. Una persona è morta. C’è stato anche un attacco contro un mercato dei fiori, contro il parco dei castagni. Mi chiedo contro cosa i terroristi russi stessero combattendo in questi luoghi assolutamente pacifici”.