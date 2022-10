La Russia ammette le deportazioni: "Ogni giorno 500 bambini di Kherson trasferiti da noi"

globalist Modifica articolo

15 Ottobre 2022 - 18.00

Preroll

Il vice primo ministro russo Marat Khusnullin, citato dai media russi, afferma che Mosca trasferisca ogni giorno in Russia 500 bambini che vivono nel territorio occupato della regione di Kherson (nel sud dell’Ucraina).

OutStream Desktop

Top right Mobile

Non è chiaro se siano stati separati dai loro genitori, oppure se vengano portati via insieme con le famiglie, commenta il Kyiv Independent. Secondo l’agenzia di stampa statale russa Tass, Mosca ha trasferito sul territorio della Federazione 4,6 milioni di persone dal territorio ucraino, di cui 690.000 bambini.

Middle placement Mobile

Intanto il sindaco in esilio di Energodar occupata (dove si trova la centrale nucleare) Dmytro Orlov ha scritto ironicamente su Telegram che l’esercito russo sta `mandando in vacanza´ i bambini ucraini nella regione russa di Krasnodar: «Nonostante il significativo aggravamento della situazione al fronte, in particolare nella direzione di Kherson, oggi gli occupanti e i collaboratori mandano i bambini in vacanza nella regione di Krasnodar nella Federazione Russa», ha osservato.