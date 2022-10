L'Ucraina riceve il primo sistema di difesa antiaerea consegnato dalla Germania

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022

L’Ucraina ha ricevuto il suo primo sistema di difesa aerea Iris-T consegnato dalla Germania. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, con un tweet. «E’ iniziata una nuova era della difesa aerea» in Ucraina, ha salutato il ministro. «Gli Iris-T tedeschi sono gia’ qui. Stanno arrivando i Nasams americani».

«Questo è solo l’inizio», continua Reznikov, «e abbiamo bisogno di altro. Non c’è dubbio che la Russia sia uno Stato terrorista. C’e’ un imperativo morale per proteggere i cieli dell’Ucraina e per salvare il nostro popolo».