Erdogan e Putin incontro ad Astana: cosa si diranno il Sultano e lo Zar? Intanto Ankara chiede il cessate il fuoco

11 Ottobre 2022 - 14.40

Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan incontrerà il presidente russo Vladimir Putin domani ad Astana, la capitale del Kazakhstan: lo ha reso noto oggi un funzionario del governo turco.

Ieri il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva detto che un incontro tra Putin ed Erdogan era possibile a margine del vertice della Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) previsto ad Astana per il 12-13 ottobre.

In attesa dell’incontro di domani tra Putin ed Erdogan ad Astana, la Turchia fa appello alla Russia e all’Ucraina per un cessate il fuoco “al più presto possibile”. Lo ha detto il ministro turco degli Esteri Mevlut Cavusoglu in un’intervista televisiva.