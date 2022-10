Orban il reazionario amico di Putin: "Solo Trump potrebbe far finire la guerra in Ucraina"

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 21.29

Un reazionario cavallo di Troia di Putin nella Ue e ammiratore degli autocrati e dei golpisti mancati.

Solo l’ex presidente americano Donald Trump potrebbe mettere fine alla guerra in Ucraina, secondo il premier ungherese Viktor Orban. Intervenendo a una tavola rotonda a Berlino, Orban ha spiegato che a suo giudizio il presidente Joe Biden è andato “troppo oltre”, definendo il presidente russo Vladimir Putin un criminale di guerra e affermando, lo scorso marzo, che “non può rimanere al potere”.

“Ciò rende molto difficile per Biden fare la pace – ha aggiunto il leader ungherese, citato dai media Usa – suonerà brutale, ma la speranza per la pace si chiama Donald Trump”.

Orban ha poi rimarcato le necessità di colloqui tra Usa e Russia per un cessate il fuoco, perchè “chiunque pensi che questa guerra terminerà attraverso negoziati russo-ucraini non vive in questo mondo”.