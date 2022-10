Il Cremlino risponde a Washington: "Con sistemi di difesa Usa, la guerra sarà solo più lunga per Kiev"

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 14.34

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che la consegna di sistemi avanzati di difesa aerea all’Ucraina da parte degli Usa “renderà il conflitto più lungo e doloroso per la parte ucraina” ma “questo non cambierà la definizione degli obiettivi” da parte del Cremlino “e il risultato finale”. Lo riporta l’agenzia Interfax.

Ieri, dopo i bombardamenti delle forze armate russe sulle città ucraine che hanno mietuto numerose vittime tra i civili, il presidente americano Joe Biden si è impegnato “a continuare a fornire all’Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi sistemi avanzati di difesa aerea”.

“La discussione sulla fornitura all’Ucraina di sistemi di difesa aerea avanzati è in una fase preliminare e oggi non ci saranno annunci specifici”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, parlando con la Cnn. “Non voglio anticipare” le decisioni, ha detto Kirby, sottolineando che il presidente Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky discuteranno in sede di G7 e il segretario alla Difesa Lloyd Austin sarà in missione a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato e quella del Gruppo di contatto per l’Ucraina. “Siamo impegnati nel continuare fornire capacità di difesa aerea all’Ucraina”, si è limitato a dire Kirby.

