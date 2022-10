Biden assicura Zelensky dopo l'attacco russo: "Vi daremo i sistemi di difesa aerea"

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 09.08

Telefonata tra Biden e Zelensky. Il presidente americano, riferisce la Casa Bianca in una nota, si è impegnato “a continuare a fornire all’Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi i sistemi avanzati di difesa aerea“. Biden, sottolinea la Casa Bianca, “ha espresso la sua condanna degli attacchi missilistici russi in tutta l’Ucraina, inclusa Kiev e ha espresso le sue condoglianze ai cari di coloro che sono stati uccisi e feriti in questi attacchi insensati”.

Il presidente americano “ha anche sottolineato il suo continuo impegno con alleati e partner per continuare a imporre costi alla Russia, ritenendo la Russia responsabile dei suoi crimini di guerra e atrocità e fornendo all’Ucraina sicurezza, assistenza economica e umanitaria”.

Poco prima il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva annunciato di aver avuto una conversazione “produttiva” con il presidente americano, Joe Biden. “La difesa aerea è attualmente la priorità numero uno nella nostra cooperazione”, ha twittato Zelensky. “Abbiamo anche bisogno della leadership degli Stati Uniti con una posizione dura del G7 e con il supporto alla nostra risoluzione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”, ha aggiunto.

“Gli occupanti non possono opporsi a noi sul campo di battaglia ed è per questo che ricorrono al terrore” ha dichiarato Zelensky, poi, su Telegram, annunciando che tutto quello che è stato distrutto oggi nell’attacco dei “terroristi russi” sarà “ricostruito”. “E’ solo questione di tempo” avverte. Zelensky ha, quindi, invitato la popolazione a prestare attenzione agli allarmi aerei in quanto c’è ancora una situazione di “pericolo”, aggiungendo che “l’Ucraina non si fa intimidire” da queste azioni e “non può essere fermata”.

Washington: “La discussione sui sistemi avanzati a Kiev è in fase preliminare”

“La discussione sulla fornitura all’Ucraina di sistemi di difesa aerea avanzati è in una fase preliminare e oggi non ci saranno annunci specifici”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, parlando con la Cnn. “Non voglio anticipare” le decisioni, ha detto Kirby, sottolineando che il presidente Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky discuteranno in sede di G7 e il segretario alla Difesa Lloyd Austin sarà in missione a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato e quella del Gruppo di contatto per l’Ucraina. “Siamo impegnati nel continuare fornire capacità di difesa aerea all’Ucraina”, si è limitato a dire Kirby.