Ucraina, Leopoli senza corrente: esplosioni anche a Ivano-Frankivsk, colpita una centrale termoelettrica

10 Ottobre 2022 - 09.46

Andriy Sadovyi, sindaco di Leopoli, ha riferito che a seguito di un attacco russo avvenuto all’inizio di oggi alcune parti della città sono senza elettricità o acqua calda. Il sindaco ha dichiarato su Telegram che “sono stati avviati generatori di corrente in standby in diverse stazioni di pompaggio per ripristinare l’approvvigionamento idrico” e che “un terzo dei semafori non funziona”. Ha detto anche che dopo la fine dell’allarme aereo, le autorità saranno a disposizione per dirigere il traffico agli incroci chiave.

Almeno due esplosioni si sono verificate questa mattina anche a Ivano-Frankivsk, nell’Ucraina occidentale. Lo riferiscono i media ucraini spiegando che una delle esplosioni si è verificata in una delle centrali termoelettriche della regione.