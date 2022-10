Putin su Kaliningrad: "Difendiamola, è il nostro avamposto in Occidente"

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 10.58

Mentre l’Ucraina è sotto attacco da parte dell’esercito russo, Vladimir Putin ha parlato con i suoi governatori della situazione di Kaliningrad: “Tutto deve essere fatto affinché la vita delle persone a Kaliningrad sia stabile e le azioni dell’Occidente non influiscano in alcun modo sull’economia della regione”.

“Kaliningrad è, ovviamente, una delle regioni più importanti della Russia, il nostro avamposto in Occidente. E tutto deve essere fatto per garantire che la vita delle persone sia stabile, nessuna interruzione possibile a causa di azioni ostili dei nostri vicini influenzerebbe l’attività vitale dell’economia”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato ai governatori di controllare costantemente il rispetto della legge durante la “mobilitazione parziale” e di analizzare con il ministero della Difesa come organizzare in futuro la mobilitazione in modo moderno. Il 21 settembre scorso Putin ha annunciato una «mobilitazione parziale» nel Paese che prevede il richiamo di 300.000 riservisti da inviare in Ucraina soprattutto per il controllo dei territori occupati dalle forze russe.