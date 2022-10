Bombe su Kiev, Zelensky: "I russi stanno cercando di distruggerci, teniamo duro"

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 09.37

Volodymyr Zelensky ha postato un messaggio sui social dopo l’attacco dell’esercito russo a Kiev, il post è corredato da un video che mostra gli effetti dei bombardamenti.

«Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L’allarme aereo non si placa in tutta l’Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prenditi cura di te e dei tuoi cari. Teniamo duro e diventiamo forti».

«Numerosi attacchi missilistici russi in tutta l’Ucraina. L’unica tattica di Putin è il terrore sulle pacifiche città ucraine, ma non farà crollare l’Ucraina. Questa è anche la sua risposta a tutti gli acquiescenti che vogliono parlare con lui di pace: Putin è un terrorista che parla con i missili»: lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.