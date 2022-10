Ucraina, attacchi anche su Leopoli, Odessa e Kharkiv: attivate le difese aeree

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 10.28

«Le forze di occupazione russe stanno attaccando Kharkiv». Lo ha scritto su Telegram il capo dell’Amministrazione regionale militare Oleg Sinegubov, aggiungendo che al momento «ci sono esplosioni in città. Fate attenzione e restate nei rifugi». Molti villaggi della regione, nel frattempo, stanno segnalando interruzioni nell’alimentazione elettrica.

In seguito all’attacco missilistico avvenuto in mattinata alcune zone di Khariv sono «senza luce e senza approvigionamento idrico». Lo ha reso noto il sindaco della città Igor Terekhov. Lo riporta Unian.

Confermati attacchi russi anche su Leopoli nell’ovest dell’Ucraina. Il governatore della regione, Maxime Kozitskiï ha parlato di “attacchi contro le infrastrutture energetiche della zona di Leopoli” e ha invitato la cittadinanza a “restare al riparo in previsione di nuovi attacchi”.

Le autorità di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, affermano che ci sono interruzioni di corrente in tutta la regione a seguito degli attacchi missilistici russi. «Ci sono interruzioni di corrente in tutti i distretti della regione. In alcuni villaggi ci sono problemi con l’approvvigionamento idrico», ha affermato Dmytro Zhyvytskyi, capo dell’amministrazione militare di Sumy.