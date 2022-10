Ucraina, ora che Francesco e Biden sono alleati contro gli estremismi l'Europa può spingere per la diplomazia

Riccardo Cristiano Modifica articolo

7 Ottobre 2022

Ci vuole poco a farsi l’idea che stia succedendo qualcosa. La scelta di Papa Francesco di dedicare tutto l’Angelus di domenica scorsa alla ricerca di una soluzione negoziata per il conflitto in Ucraina ha prodotto nel giro di pochi giorni grandi evoluzioni da Washington, cominciate proprio con un attacco a settori molto radicali ucraini che avrebbero ordito il delitto Dugina, su cui il papa si era esposto, e poi arrivate alle affermazioni di enorme rilievo di Biden e del suo Segretario di Stato delle ore appena trascorse.

Dopo aver dimostrato che la prepotenza sul terreno non paga e può essere fermata, ora si tratta di cercare di evitare una deriva atomica. A me sembra che Vaticano e Usa abbiano fatto capire che le estreme vanno contenute ovunque:dovrebbe valere sempre, deve valere almeno in un quadro del genere.

L’impresa è difficilissima e l’Europa può svolgere un ruolo di sostegno al tentativo diplomatico. Chi in frangenti del genere si occupa del proprio ombelico, di come eravamo o di come dovremmo essere, perde un’altra occasione per non perdere un ruolo politico nazionale e internazionale. Possibile trastullarsi con lo specchio mentre si tenta di definire un cammino che respinge arrendevolezza e massimalismo, ma invoca responsabilità?

La sinistra che cerca se stessa sa ancora che esiste il mondo? E’ una domanda importante, soprattutto se penso che un nome di peso di quel mondo ha scritto che Washington vorrebbe spingere Mosca a usare la bomba atomica per minarne la credibilità internazionale. Se siamo qui allora meglio interrogare lo specchio su chi sia il più bello del reame.