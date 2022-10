Ucraina, rilasciato il direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia: era stato arrestato dai russi

globalist Modifica articolo

4 Ottobre 2022 - 16.41

Preroll

E’ stato rilasciato Ihor Murashov, direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo annuncia il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Murashov era stato arrestato dai militari russi che occupano la centrale ucraina nella tarda serata di venerdì. La compagnia nucleare statale ucraina Energoatom aveva riferito sabato scorso che dei militari russi avevano fermato la sua auto e, dopo averlo bendato, lo avevano condotto in luogo sconosciuto per sottoporlo a degli interrogatori.

OutStream Desktop