Ioduro di potassio ai vigili del fuoco polacchi: era successo solo dopo Chernobyl

1 Ottobre 2022 - 18.22

I vigili del Fuoco polacchi sono stati dotati di ioduro di potassio, pillole che fungono da prima difesa nelle emergenze da radiazioni nucleari. Era accaduto solo dopo Chernobyl. Non è stato precisato se la dotazione ai vigili sia in relazione alle accresciute minacce legate alla guerra in Ucraina o se è da riferirsi ai rischi che corre la centrale elettrica di Zaporizhia. In realtà, Zaporizhia si trova a 850 km dalla Polonia e la possibile contaminazione radioattiva minaccerebbe più la Russia. Conterebbe la direzione dei venti.

