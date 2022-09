Ucraina, filorussi denunciano: "I bombardamenti di Kiev hanno ucciso 30 profughi"

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 14.49

In Ucraina, nella regione di Kharkiv i bombardamenti dell’esercito ucraino hanno ucciso 30 profughi in fuga. Lo sostiene Vitaly Ganchev, capo dell’amministrazione militare-civile della parte di territorio di questa regione sono controllo russo. In precedenza le autorità della Repubblica di Lugansk avevano detto che «decine» di profughi erano stati uccisi nell’attacco mentre cercavano di raggiungere questo territorio.

