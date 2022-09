Usa: "I cittadini americani lascino immediatamente la Russia, potrebbero essere arruolati"

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 14.21

Gli Stati Uniti chiedono ai propri cittadini di lasciare immediatamente la Russia. L’ambasciata americana a Mosca esorta gli statunitensi che soggiornano in Russia a lasciare il Paese subito dopo l’ordine di mobilitazione annunciato dal presidente russo Vladimir Putin per mandare almeno 300 mila uomini in Ucraina.

Secondo la rappresentanza diplomatica Mosca può rifiutarsi di riconoscere la cittadinanza statunitense ai cittadini con doppia cittadinanza, negare loro l’accesso ai servizi consolari statunitensi, impedire loro di lasciare la Russia e arruolare la doppia cittadinanza per il servizio militare, scrive l’ambasciata in un messaggio sul suo sito. “Evita tutte le proteste politiche o sociali e non fotografare il personale di sicurezza durante questi eventi” si consiglia. “Le autorità russe hanno arrestato cittadini statunitensi che hanno partecipato a manifestazioni” si aggiunge.

Si aggiunge che attualmente ci sono opportunità molto limitate di lasciare il Paese attraverso il traffico aereo commerciale, soprattutto con breve preavviso. “Restano aperte le rotte via terra in auto e bus. Se desideri lasciare la Russia, dovresti prendere accordi indipendenti il prima possibile. L’Ambasciata degli Stati Uniti ha gravi limitazioni alla sua capacità di assistere i cittadini statunitensi e le condizioni, comprese le opzioni di trasporto, potrebbero improvvisamente diventare ancora più limitate” si legge.