Ucraina, Zelensky mette in guardia su Putin e il nucleare: "Forse stavolta non è un bluff"

26 Settembre 2022 - 09.09

Dopo il monito degli Usa – “abbiamo comunicato tramite i nostri canali privati alla Russia cosa accadrebbe in caso di uso delle armi nucleari in Ucraina” – anche Zelensky è intervenuto sulla minaccia di Putin.

“Forse prima si poteva parlare di bluff, ma ora potrebbe essere realtà. Non credo che Putin stia bluffando, dobbiamo continuare a mettergli pressione e non permettergli il suo ricatto nucleare. L’Europa non può pensare di avere stabilità finché Putin sarà al potere” ha aggiunto il presidente ucraino.

La guerra è “un giocattolo molto costoso e ricoperto di sangue per Vladimir Putin”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che il suo omologo russo “ha bisogno di più soldi, soprattutto dei super profitti derivanti da petrolio e gas. Per questo motivo noi dobbiamo limitarli e rimanere uniti”