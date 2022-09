Ecco come la Cina ha commentato la vittoria di Giorgia Meloni

globalist

26 Settembre 2022 - 11.30

Preroll

Cina e Italia «sono partner strategici globali e lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali è nell’interesse di entrambe le parti: ci auguriamo che il nuovo governo italiano continui ad aderire a una politica positiva e pragmatica nei confronti della Cina, collaborando con la parte cinese, sostenendo lo spirito di rispetto e di fiducia reciproca».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in merito alle elezioni parlamentari italiane vinte dalla coalizione di centro-destra.

Middle placement Mobile

“Meloni eviti di mandare segnali sbagliati a Taiwan”

Dynamic 1

La Cina sollecita la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al «pieno riconoscimento» della questione «altamente sensibile» di Taiwan, all’adesione al principio dell’unica Cina – che nell’interpretazione di Pechino comprende la sovranità sull’isola – e a «evitare di mandare segnali sbagliati alle forze secessioniste di Taiwan».

Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate in un’intervista scritta dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ai media dell’isola. Nell’intervista pubblicata venerdì scorso dall’agenzia di stampa di Taiwan Central News Agency, Meloni aveva definito «fondamentale» la questione di Taiwan nel caso di una vittoria alle elezioni della coalizione di centro-destra, e aveva criticato Pechino per il «comportamento inaccettabile» tenuto verso l’isola. Meloni aveva, poi, definito un «grosso errore» l’adesione italiana alla Nuova Via della Seta cinese, mettendo il dubbio il rinnovo del protocollo d’intesa con la Cina qualora fosse stata lei a Palazzo Chigi.